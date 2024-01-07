Име Удока: «Джабари Смит отлично защищался против Янниса по ходу первой половины»

Име Удока оценил вклад Джабари Смита в победу над «Милуоки».

«Отличная игра. Джабари не набрал много очков, особенно в начале – 6 за половину, – но даже тогда показывал прекрасную игру. До большого перерыва он отлично защищался против Янниса. Иногда брал на себя Миддлтона.

Идеальный баскетбол. Джабари позволил игре прийти к нему и взял то, что она ему дала. Он был основной причиной того, что почему мы вели уже «+20» по ходу первой половины», – объяснил главный тренер « ».

Играя персонально против 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо, в первой половине встречи сдержал его до 16 очков при 6 из 10 с игры. По итогам матча грек имел 48 очков в своем активе.

Завершил встречу 3-й номер драфта-2022 с 14 очками, 12 подборами, 2 передачами, 2 перехватами и блок-шотом.