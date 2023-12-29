Име Удока не планирует переводить Джейлена Грина на скамейку
Име Удока не планирует переводить Джейлена Грина на скамейку.
Главный тренер «Хьюстона» заявил, что продолжает верить в молодого игрока, который проводит второй сезон в НБА.
«Мы и дальше будем поддерживать его уверенность, продолжим помогать ему совершенствоваться в определенных областях, и в конце концов он совершит прорыв», – заявил Удока.
21-летний Грин набирает 16,9 очка (22,1 в прошлом сезоне) при 33,1% из-за дуги.
Ощущение, что хочет светится любой ценой...
Я б подумал насчёт Исона в первой пятёрке вместо него... Тари стабильнее и умнее, как игрок.