Име Удока не планирует переводить Джейлена Грина на скамейку

Теги Хьюстон Име Удока НБА Джейлен Грин Баскетбол

Име Удока не планирует переводить Джейлена Грина на скамейку.

Главный тренер «Хьюстона» заявил, что продолжает верить в молодого игрока, который проводит второй сезон в НБА.

«Мы и дальше будем поддерживать его уверенность, продолжим помогать ему совершенствоваться в определенных областях, и в конце концов он совершит прорыв», – заявил Удока.

21-летний Грин набирает 16,9 очка (22,1 в прошлом сезоне) при 33,1% из-за дуги.

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3 комментария
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второй сезон в нба?
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Хастлит он много и много тянет на себя и все засчет физухи, много сложных бросков берет и не реализует.
Ощущение, что хочет светится любой ценой...
Я б подумал насчёт Исона в первой пятёрке вместо него... Тари стабильнее и умнее, как игрок.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
второй сезон в нба?
Третий уже...
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