Име Удока: «В начале игры Ванвлиту прилетело локтем, свистка не было. Позже Брукс в таком же эпизоде получил фол»

Теги Хьюстон Милуоки Име Удока НБА судьи Фред Ванвлит Диллон Брукс Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока после матча с «Милуоки» (119:128) раскритиковал судей за непоследовательность.

Удока был недоволен тем, как судьи трактовали эпизоды с участием игроков техасцев Фреда Ванвлита и Диллона Брукса.

«Очень похожие эпизоды. В начале игры Ванвлиту прилетело локтем, свистка не было. Позже Брукс в таком же эпизоде получил фол. Один эпизод трактуется так, другой совсем иначе. Я рассмотрел это с противоположной стороны площадки, трое судьи ничего не видят, находясь рядом», – констатировал Удока.

На последней минуте Удока и Брукс были удалены.

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4 комментария
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Что-то Удока, по ощущениям, в последнее время только и делает, что ноет или на игроков соперника огрызается.
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Ответ Archer_Great
Что-то Удока, по ощущениям, в последнее время только и делает, что ноет или на игроков соперника огрызается.
Причем ноет лайк бичес
+4
-1
+3
Нытик какой-то этот Удока, всё ему не так
+2
-1
+1
Ответ Archer_Great
Что-то Удока, по ощущениям, в последнее время только и делает, что ноет или на игроков соперника огрызается.
Удока из самой пососной команды прошлого сезона делает крепкую дисциплинированную команду, так что может ныть, сколько хочет.
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