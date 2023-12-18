Име Удока: «В начале игры Ванвлиту прилетело локтем, свистка не было. Позже Брукс в таком же эпизоде получил фол»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока после матча с «Милуоки» (119:128) раскритиковал судей за непоследовательность.
Удока был недоволен тем, как судьи трактовали эпизоды с участием игроков техасцев Фреда Ванвлита и Диллона Брукса.
«Очень похожие эпизоды. В начале игры Ванвлиту прилетело локтем, свистка не было. Позже Брукс в таком же эпизоде получил фол. Один эпизод трактуется так, другой совсем иначе. Я рассмотрел это с противоположной стороны площадки, трое судьи ничего не видят, находясь рядом», – констатировал Удока.
На последней минуте Удока и Брукс были удалены.