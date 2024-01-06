«Юта» ищет варианты обмена Джона Коллинза

«Юта» рассматривает варианты обмена Джона Коллинза.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

набирает в среднем 13,7 очка и 7,9 подбора за игру в 32 матчах сезона-23/24.

В июле «Джаз» выменяли Коллинза из «Атланты» за выбор во втором раунде драфта. Как информирует Стейн, стороны не сработались.

Коллинзу положено более 77 миллионов долларов за последние три сезона по его 5-летнему контракту, который включает опцию игрока в сезоне-25/26. Он является самым высокооплачиваемым игроком «Юты».