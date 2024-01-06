«Юта» ищет варианты обмена Джона Коллинза

Теги возможные переходы НБА Юта Джон Коллинз Баскетбол

«Юта» рассматривает варианты обмена Джона Коллинза.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Коллинз набирает в среднем 13,7 очка и 7,9 подбора за игру в 32 матчах сезона-23/24.

В июле «Джаз» выменяли Коллинза из «Атланты» за выбор во втором раунде драфта. Как информирует Стейн, стороны не сработались.

Коллинзу положено более 77 миллионов долларов за последние три сезона по его 5-летнему контракту, который включает опцию игрока в сезоне-25/26. Он является самым высокооплачиваемым игроком «Юты».

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4 комментария
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Брали за Гея и пик второго.
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Был бы у него контракт поменьше раза в 2 хотя бы можно было бы выменять в Клипперс, а так не нужен. Когда то мне казалось неплохой идеей получить его за Пауэлла с еще кем-нибудь для уравновешивания зарплат, но сейчас это кажется глупым. Пауэлл слишком полезен чтобы отдавать его, не похоже, что Хайленд справится с тем, чтобы его успешно заменить.
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Уже даже на гея его не обменяешь)
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