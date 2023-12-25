«Селтикс» проявляют интерес к Келли Олинику

«Бостон» интересуется Келли Олиником.

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

начинал карьеру в «Селтикс» и провел за команду из Массачусетса первые 4 сезона.

В 28 матчах регулярки-2023/24 32-летний центровой «Юты» за 21,9 минуты на паркете набирает в среднем 7,9 очка, 5,5 подбора и 4,5 передачи при 54,9% с игры (лучший показатель в карьере), 41,8% из-за дуги (лучший показатель в карьере) и 88,9% с линии штрафных бросков (лучший показатель в карьере).