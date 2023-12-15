Несколько команд НБА попробуют «проверить решимость «Юты» и сделают предложение по Лаури Маркканену

Команды НБА попытаются выменять форварда «Юты» перед дедлайном, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«В то время как не было никаких ощутимых доказательств того, что позиция «Юты» в отношении Маркканена изменилась.

В лиге растет уверенность в том, что одна или две команды активно планируют проверить решимость «Юты» в этом сезоне, сделав предложение по финскому форварду», – пишет журналист.

Показатели 26-летнего баскетболиста в 16 матчах сезона составляют в среднем 23,7 очка, 8,6 подбора и 1,1 перехвата при 48,7% с игры и 39% из-за дуги (8,5 попытки).