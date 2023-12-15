Несколько команд НБА попробуют «проверить решимость «Юты» и сделают предложение по Лаури Маркканену

Теги возможные переходы НБА Юта Лаури Маркканен Марк Стейн Баскетбол

Команды НБА попытаются выменять форварда «Юты» Лаури Маркканена перед дедлайном, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«В то время как не было никаких ощутимых доказательств того, что позиция «Юты» в отношении Маркканена изменилась.

В лиге растет уверенность в том, что одна или две команды активно планируют проверить решимость «Юты» в этом сезоне, сделав предложение по финскому форварду», – пишет журналист.

Показатели 26-летнего баскетболиста в 16 матчах сезона составляют в среднем 23,7 очка, 8,6 подбора и 1,1 перехвата при 48,7% с игры и 39% из-за дуги (8,5 попытки).

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4 комментария
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Никс
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Решимость Юты: Маркканен на обмене
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А может в Буллс?
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Уиггинс (Грин) и пики???
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