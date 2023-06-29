Отец Маска призвал сына отказаться от боя с Цукербергом: «Илон в любом случае в проигрыше»

Эрролл Маск считает плохой идеей бой сына с Марком Цукербергом.

«Илон в любом случае в проигрыше, будет это победа или поражение. Выиграет – он хулиган, проиграет – неудачник.

Думаю, что Илон попал в эту ситуацию из-за поведения, которое у него было в старшей школе. Это их обоих касается», – сказал отец Илона Маска Эрролл.

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