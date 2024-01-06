Леброн Джеймс отреагировал на 4-е подряд поражение «Лейкерс».

Звездный форвард после домашнего матча с « » (113:127) признал, что команда выглядит не лучшим образом.

«Пока что мы не в порядке.

Все так сходят с ума по поводу Вегаса, продолжают вспоминать Вегас. Но то были всего две игры. Мы позаботились об этом деле – о внутрисезонном турнире. Мы играли. Мы выиграли этот турнир. Но это всего лишь два матча.

Нам нужно прибавлять в защите, а еще... Потери в ключевые моменты, смазанные штрафные. У нас были шансы.

Сегодня у нас был план на игру, мы знали, что надо делать, но мы выполнили его так, как выполнили.

Я собираюсь продолжить приходить на работу. Сохранять позитивный настрой, выходить на площадку и вести за собой команду, вдохновлять товарищей», – заявил .

« » идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.



