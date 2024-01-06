Леброн Джеймс после 4-го подряд поражения «Лейкерс»: «Пока что мы не в порядке»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на 4-е подряд поражение «Лейкерс».

Звездный форвард после домашнего матча с «Мемфисом» (113:127) признал, что команда выглядит не лучшим образом.

«Пока что мы не в порядке.

Все так сходят с ума по поводу Вегаса, продолжают вспоминать Вегас. Но то были всего две игры. Мы позаботились об этом деле – о внутрисезонном турнире. Мы играли. Мы выиграли этот турнир. Но это всего лишь два матча.

Нам нужно прибавлять в защите, а еще... Потери в ключевые моменты, смазанные штрафные. У нас были шансы.

Сегодня у нас был план на игру, мы знали, что надо делать, но мы выполнили его так, как выполнили.

Я собираюсь продолжить приходить на работу. Сохранять позитивный настрой, выходить на площадку и вести за собой команду, вдохновлять товарищей», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.

 
 

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4 комментария
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А у Хэма «Все нормально»
+4
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+4
Больше всего нравится, что он перечисляет свои косяки - передачи в никуда в ключевые моменты, сказанные штрафные - в четвёртой четверти то 0 из 2, то 1 из 2, то отворачивается от Кристи когда тот с мячом не знает что делать...
+3
-2
+1
с самого начала, говорит, у нас был план - и мы его придерживались
0
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0
Бутч: - Ты в порядке?
Марселлас: - Я не в порядке. Я очень даже сильно не в порядке.
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