Джей Джей Редик о здоровье Луки Дончича: «Он в порядке, ничего серьезного»

Джей Джей Редик прокомментировал травму Луки Дончича.

Словенский разыгрывающий провел 41 минуту (43 очка) на паркете в первом матче сезона и испытал неприятные ощущения во внутренней части бедра под конец. С Дончичем долго работали медики команды после матча.

«Кажется, он в порядке. Не думаю, что там что-то серьезное. С ним еще поработали с утра, мы не проводили длительную тренировку, но он в ней участвовал», – поделился главный тренер.

Следующим соперником команды станет «Миннесота».