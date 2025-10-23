Джей Джей Редик о здоровье Луки Дончича: «Он в порядке, ничего серьезного»
Джей Джей Редик прокомментировал травму Луки Дончича.
Словенский разыгрывающий провел 41 минуту (43 очка) на паркете в первом матче сезона и испытал неприятные ощущения во внутренней части бедра под конец. С Дончичем долго работали медики команды после матча.
«Кажется, он в порядке. Не думаю, что там что-то серьезное. С ним еще поработали с утра, мы не проводили длительную тренировку, но он в ней участвовал», – поделился главный тренер.
Следующим соперником команды станет «Миннесота».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1425 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
