Паоло Банкеро оформил первый трипл-дабл в карьере в победной игре с «Денвером».

Центровой « » записал на свой счет 32 очка, 10 подборов и 11 передач.

За 41 минуту Паоло реализовал 8 из 21 с игры и 15 из 19 с линии. В его активе также 3 перехвата.

Клуб из Флориды вернулся в игру, уступая «-18» в третьей четверти.

«Просто сила позитивной энергии и взаимной мотивации. Мы просто сказали друг другу: «Мы – все, что у нас есть». Примем любой результат, но не собираемся просто сдаваться и позволять этим парням выносить нас», – сказал после матча.