У Паоло Банкеро первый трипл-дабл в карьере, «Орландо» одолел «Денвер»

Теги Денвер Орландо НБА Баскетбол - видео Паоло Банкеро Баскетбол

Паоло Банкеро оформил первый трипл-дабл в карьере в победной игре с «Денвером».

Центровой «Орландо» записал на свой счет 32 очка, 10 подборов и 11 передач.

За 41 минуту Паоло реализовал 8 из 21 с игры и 15 из 19 с линии. В его активе также 3 перехвата.

Клуб из Флориды вернулся в игру, уступая «-18» в третьей четверти.

«Просто сила позитивной энергии и взаимной мотивации. Мы просто сказали друг другу: «Мы – все, что у нас есть». Примем любой результат, но не собираемся просто сдаваться и позволять этим парням выносить нас», – сказал Банкеро после матча.

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4 комментария
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Хорош! Удивительно, что пока в голосовании на АСГ недобирает уважения. Даже у Кузмы голосов больше. Как так?
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Банкеро цетровой?
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Отлично отыграл концовку, великолепно собирает на себе штрафные, но не очень хорошо их реализует. Но сегодня в клатче почти все положил.
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Денверу судьба подкинула насмешку: вчера отыгрались с -18 с ГСВ, сегодня сгорели с +18 Орландо.
Банкеро ок, хороший ход набрал. Но в концовке с Сакраменто заигрывался местами.
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