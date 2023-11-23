Джейлен Саггс дважды симулировал контакт с Николой Йокичем, оба получили по персональному

« » на своем паркете справился с « » – 124:119.

В заключительной четверти и получили по персональному замечанию. При борьбе за подбор Саггс и повалили Йокича на паркет. Саггс показал, что серб ударил его локтем, и схватился за голову. Уже через полсекунды защитник встал и побежал в нападение, но снова симулировал контакт с 2-кратным MVP и упал на паркет.

«Мэджик» с результатом 10-5 поднялись на 5-е место Востока, «Наггетс» (10-5) идут третьими на Западе.