Джейлен Саггс дважды симулировал контакт с Николой Йокичем, оба получили по персональному
«Орландо» на своем паркете справился с «Денвером» – 124:119.
В заключительной четверти Никола Йокич и Джейлен Саггс получили по персональному замечанию. При борьбе за подбор Саггс и Коул Энтони повалили Йокича на паркет. Саггс показал, что серб ударил его локтем, и схватился за голову. Уже через полсекунды защитник встал и побежал в нападение, но снова симулировал контакт с 2-кратным MVP и упал на паркет.
«Мэджик» с результатом 10-5 поднялись на 5-е место Востока, «Наггетс» (10-5) идут третьими на Западе.
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