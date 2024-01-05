Никола Топич выбыл на 4-6 недель с травмой колена
Защитник «Црвены Звезды» Никола Топич пропустит 4-6 недель из-за травмы колена.
18-летний сербский защитник травмировался во время вчерашнего матча против «Партизана» в рамках 19-го тура Евролиги. Встреча закончилась победой «Црвены Звезды» со счетом 88:72.
Также клуб сообщает, что центровой Джоэл Боломбой повредил палец левой руки. Обследование показало, что переломов нет. Игрок отправится с командой в Любляну на матч против «Цедевиты Олимпии».
В ближайшее время ожидается возвращение в строй форварда «Црвены Звезды» Луки Митровича, который восстанавливается после травмы колена.