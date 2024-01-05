Никола Топич выбыл на 4-6 недель с травмой колена

Защитник «Црвены Звезды» Никола Топич пропустит 4-6 недель из-за травмы колена.

18-летний сербский защитник травмировался во время вчерашнего матча против « » в рамках 19-го тура . Встреча закончилась победой «Црвены Звезды» со счетом 88:72.

Также клуб сообщает, что центровой повредил палец левой руки. Обследование показало, что переломов нет. Игрок отправится с командой в Любляну на матч против «Цедевиты Олимпии».

В ближайшее время ожидается возвращение в строй форварда « » Луки Митровича, который восстанавливается после травмы колена.