Леброн Джеймс о том, что 10 из 11 ближайших матчей «Лейкерс» проведут дома: «Важно не слишком расслабляться»
Леброн Джеймс прокомментировал предстоящую серию домашних матчей «Лейкерс».
10 из 11 ближайших матчей «Лейкерс» проведут дома. Форвард предостерег товарищей по команде.
«Это может помочь в том смысле, что нам не придется много разъезжать. Но это может и навредить, потому что вы начинаете чувствовать себя комфортно, вы у себя дома. Важно не слишком расслабляться.
Определенно гораздо приятнее спать в собственной постели, но это не отменяет того, что нам надо выходить и побеждать», – заявил Джеймс.
«Лейкерс» зашли в 2024 год с результатом 17-17, в декабре команда выдала 6-8.