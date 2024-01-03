Леброн Джеймс о том, что 10 из 11 ближайших матчей «Лейкерс» проведут дома: «Важно не слишком расслабляться»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс прокомментировал предстоящую серию домашних матчей «Лейкерс».

10 из 11 ближайших матчей «Лейкерс» проведут дома. Форвард предостерег товарищей по команде.

«Это может помочь в том смысле, что нам не придется много разъезжать. Но это может и навредить, потому что вы начинаете чувствовать себя комфортно, вы у себя дома. Важно не слишком расслабляться.

Определенно гораздо приятнее спать в собственной постели, но это не отменяет того, что нам надо выходить и побеждать», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» зашли в 2024 год с результатом 17-17, в декабре команда выдала 6-8.

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1 комментарий
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Нельзя расслабляться. Статку деда надо хорошенько набить всей командой. Неважно, выиграть или проиграть.
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