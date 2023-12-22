Матч «Монако» – «Виллербан» в чемпионате Франции перенесли с 28 декабря на 6 февраля
Игру «Монако» – «Виллербан» перенесли на 6 февраля.
Встречу команд в чемпионате Франции перенесли с 28 декабря на 6 февраля, объявила федерация.
Шаг был предпринят из-за плотного графика обоих клубов. Так, 26 декабря «Монако» принимает «Метрополитан», а 29 декабря играет с «Барселоной» в Испании, в то время как «Виллербан» принимает «Реал Мадрид» 28 декабря, в тот самый день, на который был назначен этот матч.
Теперь «Монако» не придется играть три матча за четыре дня, а «Виллербан» сможет сосредоточиться на своем поединке в Евролиге.