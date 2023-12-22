Матч «Монако» – «Виллербан» в чемпионате Франции перенесли с 28 декабря на 6 февраля

Игру «Монако» – «Виллербан» перенесли на 6 февраля.

Встречу команд в чемпионате Франции перенесли с 28 декабря на 6 февраля, объявила федерация.

Шаг был предпринят из-за плотного графика обоих клубов. Так, 26 декабря «Монако» принимает « », а 29 декабря играет с «Барселоной» в Испании, в то время как « » принимает «Реал Мадрид» 28 декабря, в тот самый день, на который был назначен этот матч.

Теперь « » не придется играть три матча за четыре дня, а «Виллербан» сможет сосредоточиться на своем поединке в .