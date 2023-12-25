«Никс» попытаются обменять Иммануэла Куикли перед дедлайном. Они готовы дать ему только 18 млн долларов в год по новому контракту

«Никс» могут обменять Иммануэла Куикли перед дедлайном.

Один из руководителей команды сказал инсайдеру HoopsHype Майклу Скотто, что Куикли является вторым по ценности активом « после Джейлена Брансона.

Скотто отмечает, что на запрос нового контракта с годовой зарплатой в 25 миллионов долларов «Никс» ответили встречным предложением с зарплатой в 18 миллионов.

Ожидается, что «Никс» попытаются обменять баскетболиста перед дедлайном, потому что переговоры c претендентом на лучшего «шестого» прошлого сезона, который в этом году получает еще меньше игрового времени, зашли в тупик.