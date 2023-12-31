Док Риверс: «В начале карьеры Леброн не изучал баскетбол на продвинутом уровне. Однажды он начал выкрикивать наши заготовки, я сказал: «О, Боже. У нас проблемы»

Теги Док Риверс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Док Риверс рассказал, как Леброн изменил отношение к игре после перехода в «Хит».

«Помните, что в начале своей карьеры Леброн был отличным игроком, но он не изучал баскетбол на продвинутом уровне. Это удивительно.

Когда его обменяли в «Майами», у нас была выставочная игра. И Леброн начал выкрикивать наши заготовки. Я обернулся к своему ассистенту и сказал: «О, Боже. У нас проблемы».

Когда он начал выкрикивать нашил владения, я подумал: «Боже мой. Леброн начал учиться». И когда ты смотришь на него сейчас, он словно играет в шахматы. Сейчас за ним просто удивительно наблюдать. Странно, но он не всегда был таким.

Леброн может играть вечно. Он делает два шага раньше, чем соперник отдает передачу», – поделился Риверс в разговоре с Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом.

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3 комментария
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Леброн: "come on! don’t let them go!’
+12
0
+12
Ответ Garrry
Леброн: "come on! don’t let them go!’
Риверс: "oh my god! it learns!"
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