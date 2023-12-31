Тайриз Халибертон смерил взглядом Уолли Щербяка, который в прошлом году назвал его «псевдо-оллстаром»

Бывший игрок НБА, ныне студийный эксперт «Никс» Уолли Щербяк критически отозвался о разыгрывающем «Пэйсерс» Тайризе Халибертоне в прошлом году.

В декабре 2022 года в матче между командами Халибертон смазал бросок на победу в концовке. Щербяк прокомментировал эпизод: «А вот и мистер псевдо-оллстар со своим промахом в ключевом моменте».

Сегодня Халибертон набрал 22 очка и сделал 23 передачи в победной игре против «Нью-Йорка». После точного броска с линии Халибертон, направляясь к скамейке «Пэйсерс», смерил взглядом Щербяка.