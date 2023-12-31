Тайриз Халибертон смерил взглядом Уолли Щербяка, который в прошлом году назвал его «псевдо-оллстаром»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Уолли Щербяк Тайриз Халибертон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне студийный эксперт «Никс» Уолли Щербяк критически отозвался о разыгрывающем «Пэйсерс» Тайризе Халибертоне в прошлом году.

В декабре 2022 года в матче между командами Халибертон смазал бросок на победу в концовке. Щербяк прокомментировал эпизод: «А вот и мистер псевдо-оллстар со своим промахом в ключевом моменте».

Сегодня Халибертон набрал 22 очка и сделал 23 передачи в победной игре против «Нью-Йорка». После точного броска с линии Халибертон, направляясь к скамейке «Пэйсерс», смерил взглядом Щербяка.

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3 комментария
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Эти псевдо- эксперты надоели уже, а Тайриз красавчик, затыкает хейтеров
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Тянет на технический фол
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Ответ Light Yagami
Тянет на технический фол
Щербяку?
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