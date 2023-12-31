Луку Дончича беспокоит травма квадрицепса

Лука Дончич усугубил повреждение по ходу игры с «Голден Стэйт».

«Я прошел серьезную проверку перед игрой, разбегался. Поначалу все было отлично. Потом, в третьей четверти, я снова начал чувствовать боль. Мне пришлось размяться, чтобы понять, как обстоят дела», – сказал Дончич.

Словенец признал, что его травма квадрицепса была причиной «небольшого беспокойства», и подчеркнул, что ему важно оставаться последовательным в своей работе, «стараясь продолжать работать с весами в тренажерном зале».

«Это очень помогает мне, так что теперь я должен быть в зале каждый день. Но, конечно же, я немного обеспокоен по поводу повреждения», – признал Дончич.

В этом сезоне Дончич набирает в среднем 33,9 очка, 9,3 передачи и 8,4 подбора в 30 матчах при 48,9% с игры и 38,4% из-за дуги (лучший результат в карьере на наибольшем количестве попыток –10,5).