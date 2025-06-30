«Оклахома» заключит новый 3-летний контракт с Аджаем Митчеллом
Защитник продолжит выступать за «Тандер».
«Оклахома» отклонит опцию команды на 3 миллиона долларов в действующем соглашении с Аджаем Митчеллом (23 года, 196 см) и подпишет с игроком новый трехлетний контракт на 9 миллионов долларов, сообщает Шэмс Чарания.
«Нью-Йорк» выбрал Митчелла под 38-м номером на драфте НБА 2024 года и тут же обменял в «Тандер».
Защитник изначально подписал двусторонний контракт, но в феврале заслужил стандартное соглашение.
В среднем за прошедший сезон Митчелл набирал 6,5 очков, 1,9 подбора и 1,8 передачи за 16,6 минуты на паркете.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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