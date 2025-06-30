Джабари Смит подпишет 5-летнее продление соглашения с «Хьюстоном» на 122 миллиона долларов

Молодой форвард продлит контракт с «Рокетс».

По информации Шэмса Чарании, Джабари Смит (22 года, 208 см) намерен подписать пятилетнее продление контракта новичка на сумму 122 миллиона долларов.

Соглашение полностью гарантировано и будет действовать до сезона-2030/31.

В прошедшем сезоне 3-й пик драфта-2022 принял участие в 57 матчах, где в среднем набирал 12,2 очка и 7 подборов за игру.

Согласно данным ESPN Research, Смит является единственным игроком с драфта 2022 года, который на данный момент набрал 2500 очков и сделал 1500 подборов.