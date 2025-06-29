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Владислав Емченко покинул «Локомотив-Кубань»

«Локо» расстался с Владиславом Емченко в связи с истечением срока контракта.

Емченко (25 лет, 194 см) является воспитанником Академии «Локомотива-Кубань» и присоединился к основной команде летом 2020. В составе краснодарской команды защитник выступал в Еврокубке, стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 и финалистом Суперкубка в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне Емченко набирал 6,3 очка, 2,1 передачи, 1,8 подбора, 0,8 перехвата и 0,1 блокшота в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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