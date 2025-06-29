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Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»

Ти Джей Лиф стал игроком «Маккаби Тель-Авив».

Израильский клуб подписал трехлетний контракт с бывшим игроком НБА

Форвард (28 лет, 208 см) был выбран 18-м на драфте-2017 и провел 3 года в «Индиане» и 1 в «Портленде», но не сумел закрепиться в лиге. На его счету 3,3 очка и 1,9 подбора за 8,5 минуты в среднем в 146 матчах регулярных сезонов.

Последние годы Лиф провел в Китае. В сезоне-2024/25 баскетболист набирал 22,1 очка, 12,5 подбора, 4,3 передачи, 1,5 перехвата и 1,6 блок-шота в среднем в 42 матчах за «Нанкин».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Маккаби Тель-Авив»
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