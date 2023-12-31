Стив Керр: «Состояние внутри коллектива неосязаемо, и это сложно описать. Но когда команда играет как одно целое – это чувствуется. У нас этого нет»

Стив Керр рассказал о проблемах «Уорриорз» после 3-го поражения кряду.

«Мы не нашли в себе того чувства, которое необходимо каждой хорошей команде, когда вы все играете как одно целое. Мы еще не достигли этого. И это проблема. У нас отличные ребята, но до тех пор, пока каждый не объединится таким образом, чтобы посвятить себя исключительно победе в каждой игре, мы так и будем стоять на месте.

Это чувствуется. Состояние внутри коллектива неосязаемо, и это сложно описать. Но когда команда играет как одно целое, все находятся на одной волне, – это чувствуется.

Знаете, есть одна вещь, о которой я постоянно думаю. У каждого баскетболиста в этой раздевалке есть свой конкретный набор обстоятельств, которые привели его к этой точке. На каждом из них огромное давление. Если ты Стеф Карри, то на тебя давит обязанность оставаться одним из лучших игроков на планете. Если ты Усман Гаруба, ты пытаешься заслужить доверие в этой лиге. Я могу продолжать. Думаю об этом каждый день.

Ирония в том, что лучше всего индивидуально получается тогда, когда ты перестаешь думать о себе и полностью отдаешься общей цели. Все хорошие команды через это прошли. Мы – нет», – заявил .

«Уорриорз» (15-17) идут 11-ми в Западной конференции.