Стив Керр: «Состояние внутри коллектива неосязаемо, и это сложно описать. Но когда команда играет как одно целое – это чувствуется. У нас этого нет»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр рассказал о проблемах «Уорриорз» после 3-го поражения кряду.

«Мы не нашли в себе того чувства, которое необходимо каждой хорошей команде, когда вы все играете как одно целое. Мы еще не достигли этого. И это проблема. У нас отличные ребята, но до тех пор, пока каждый не объединится таким образом, чтобы посвятить себя исключительно победе в каждой игре, мы так и будем стоять на месте.

Это чувствуется. Состояние внутри коллектива неосязаемо, и это сложно описать. Но когда команда играет как одно целое, все находятся на одной волне, – это чувствуется.

Знаете, есть одна вещь, о которой я постоянно думаю. У каждого баскетболиста в этой раздевалке есть свой конкретный набор обстоятельств, которые привели его к этой точке. На каждом из них огромное давление. Если ты Стеф Карри, то на тебя давит обязанность оставаться одним из лучших игроков на планете. Если ты Усман Гаруба, ты пытаешься заслужить доверие в этой лиге. Я могу продолжать. Думаю об этом каждый день.

Ирония в том, что лучше всего индивидуально получается тогда, когда ты перестаешь думать о себе и полностью отдаешься общей цели. Все хорошие команды через это прошли. Мы – нет», – заявил Керр.

«Уорриорз» (15-17) идут 11-ми в Западной конференции.

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8 комментариев
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Когда будут действия от тренерского штаба, а не объяснения неудач?
Каждое интервью впечатление, как будто его берут у пресс-аташе клуба, а не главного тренера.
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к сожалению у Вас в команде уже очень давно нет главного тренера... есть кто-то, который что-то чувствует, или ощущает, которого ничего не задевает, у которого все нормально... Увы, в клубе нет того, кто тренирует и решает накопленные годами проблемы. "Керр нюхавший клей" - бывший ГМ Финикса окончательно победил парня, числящегося до сих пор главным тренером ГСВ... :-( Очень жалко Степана...
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Керр лучше бы ты молчал, после каждого поражения ищешь причины и распускаешь сопли. Почему ты не понимаешь, что именно ты должен решать эти проблемы, а не плакаться после игр. Все уже поняли, что ты импотент, уйди лучше по-тихому...))
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да, с сожалением вижу, что он из кризиса вытащить команду не в силах
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Стиви, к чему это пространное рассуждение? Скажи коротко и честно: я не управляю командой.
Вот сейчас и узнаем сможет ли Керр вывести команду из штопора.
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Не могу отделаться от мысли, что серьезные игровые проблемы начались после ухода из команды Майка Брауна. Керр неплохой друг и наставник для звёзд, но за всё, что касается игровых схем и движения мяча, похоже отвечал другой человек
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Какая то дымовая завеса от Керра, о чем он там думает, не совсем понятно. Ясно только то, что объяснять очередное поражение ему становится все сложнее, получается откровенный бред. Этой команде не психотерапевт нужен, а тренер. Пора наверное уже предпринимать какие то действия, по обмену например. Он же постоянно ищет какие то оправдания. Заступается за Грина, верит в Томпсона, никаких выводов из поражений и близко нет. Выглядит все так, будто команда себя исчерпала. Как старый автомобиль мотор которого выработал свой срок, но Керр продолжает крутить железную трубку в надежде что она вот вот заведется... Ты либо меняешь детали, либо идешь пешком, в смысле в отставку.
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Проблема в том, что когда летит у шефа, то не летит у Томпсона и у ролевиков, когда летит у ролевиков, то не летит у шефа и у Клея, когда летит у Клея, то не летит у ролевиков и у шефа. По сути в матчах гсв обязательно кто- то проваливается
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