22 очка и 23 передачи Тайриза Халибертона помогли «Индиане» победить «Нью-Йорк»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон обновил рекорд карьеры по передачам в матче с «Никс».

За 36 минут на площадке разыгрывающий «Индианы» отметился 22 очками, 23 передачами (повторение рекорда организации; Джамаал Тинсли 22 ноября 2001 года против «Вашингтона»), 5 подборами, 2 перехватами и блок-шотом (2 потери).

Халибертон реализовал 8 из 16 с игры и 4 из 4 с линии штрафных.

Халибертон стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось дважды подряд набрать 20 очков и 20 передач после Джона Стоктона (1 марта 1990 г. – 3 марта 1990 г.) и Мэджика Джонсона (18 декабря 1984 г. – 19 декабря 1984 г.).

Халибертон вместе с Расселом Уэстбруком являются единственными действующими игроками, на счету которых несколько матчей с 20 очками и 20 передачами.

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1 комментарий
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Изначально сравнивали его с крис полом, но Халлибертон раскрывается вообще как уникальный пг, сочетающий в себе как скоринг, так и плеймейкинг. Если защиту подтянуть, то вообще будет какой-то сверхпг
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