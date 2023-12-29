Тайриз Халибертон выдал уникальную статистику в матче с «Чикаго».

Разыгрывающий «Индианы» набрал 21 очко (7 из 17 с игры, включая 6 3-очковых), 3 подбора, 20 передач и 2 перехвата.

Халибертон стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одном матче как минимум 20 очков, 20 передач и реализовавшим 5 и более дальних бросков.

также повторил достижение , который был единственным игроком в истории с 20+20 при отсутствии потерь.