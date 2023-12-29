Тайриз Халибертон набрал 21 очко и 20 передач, не допустив ни одной потери
Тайриз Халибертон выдал уникальную статистику в матче с «Чикаго».
Разыгрывающий «Индианы» набрал 21 очко (7 из 17 с игры, включая 6 3-очковых), 3 подбора, 20 передач и 2 перехвата.
Халибертон стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одном матче как минимум 20 очков, 20 передач и реализовавшим 5 и более дальних бросков.
Тайриз также повторил достижение Криса Пола, который был единственным игроком в истории НБА с 20+20 при отсутствии потерь.
У всех звездных боллхендеров потерь было прилично за последние лет 10, кроме СП3, Тайриз, наверное, перехватит у него этот скилл