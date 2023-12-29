Тайриз Халибертон набрал 21 очко и 20 передач, не допустив ни одной потери

Теги Чикаго Индиана Крис Пол НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон выдал уникальную статистику в матче с «Чикаго».

Разыгрывающий «Индианы» набрал 21 очко (7 из 17 с игры, включая 6 3-очковых), 3 подбора, 20 передач и 2 перехвата.

Халибертон стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одном матче как минимум 20 очков, 20 передач и реализовавшим 5 и более дальних бросков.

Тайриз также повторил достижение Криса Пола, который был единственным игроком в истории НБА с 20+20 при отсутствии потерь.

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6 комментариев
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Парень зверь, очень серьезный результат, опыта игрового наберется еще за карьеру может раз-два выдаст, соотношение передач к потерям- топ!
У всех звездных боллхендеров потерь было прилично за последние лет 10, кроме СП3, Тайриз, наверное, перехватит у него этот скилл
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Индиана через пару сезонов превратится в контендера, если руководство Пэйсерс сможет собрать вокруг него хороший костяк из ролевиков и околозвездных игроков
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Вот кто должен побить рекорд Скайлза в 30 передач за один матч
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До сих пор не поверить, что Никс упустил такого игрока и задрафтовал Топина
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Ответ xQcoW
До сих пор не поверить, что Никс упустил такого игрока и задрафтовал Топина
Причем Топпина, который сейчас играет как раз в Индиане с Халибертоном )
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Ответ xQcoW
До сих пор не поверить, что Никс упустил такого игрока и задрафтовал Топина
А Детройт , который взял Хейса перед ним, к тому же тоже разыгрывающий?)
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