Джоэл Эмбиид: «Хочу стать чемпионом. Хочу много раз стать MVP и лучшим оборонительным игроком. Я хочу все»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в разговоре с Тайризом Макси в подкасте поделился, что хочет выиграть каждый из существующих титулов в НБА.

Эмбиид уделил минуту теплым словам в адрес 2-кратного MVP Николы Йокича и признался, что любит и восхищается тем, как серб играет в баскетбол.

Однако камерунец отметил, что «можно выкладываться на максимум и при этом не создавать из соперничества что-то личное».

Затем Эмбиид рассказал о своих целях.

«Мы можем говорить об индивидуальных и командных наградах. Я хочу выиграть чемпионат. Хочу выиграть много наград MVP. Хочу много раз стать лучшим оборонительным игроком. Я хочу все», – добавил Эмбиид.

2 комментария
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Годы идут, а он пока остается в тени пухлого серба, который неохотно играет в баскет и не особо хотел таких высоких достижений))
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