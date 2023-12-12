Джоэл Эмбиид: «Хочу стать чемпионом. Хочу много раз стать MVP и лучшим оборонительным игроком. Я хочу все»

Центровой «Филадельфии» в разговоре с Тайризом Макси в подкасте поделился, что хочет выиграть каждый из существующих титулов в .

Эмбиид уделил минуту теплым словам в адрес 2-кратного MVP Николы Йокича и признался, что любит и восхищается тем, как серб играет в баскетбол.

Однако камерунец отметил, что «можно выкладываться на максимум и при этом не создавать из соперничества что-то личное».

Затем Эмбиид рассказал о своих целях.

«Мы можем говорить об индивидуальных и командных наградах. Я хочу выиграть чемпионат. Хочу выиграть много наград MVP. Хочу много раз стать лучшим оборонительным игроком. Я хочу все», – добавил Эмбиид.