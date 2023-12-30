Виктор Кейру о баскетбольном турнире в октагоне: «Собираемся проводить мероприятия в разных городах России»

Теги Виктор Кейру любительский баскетбол Баскетбол

Виктор Кейру рассказал о развитии баскетбольного турнира «Лига Ставок B1BOX».

Бывший игрок сборной России отметил, что собирается расширять географию проекта, включающего серию турниров, в которых участники играют между собой один на один в октагоне, а победитель забирает чемпионский пояс.

«Чего ждать от нового сезона? Чем собираемся удивить? Мы собираемся расширить географию проекта – будем проводить мероприятия не только в Москве, но и в других городах России. Нам не удалось сделать это в прошлом сезоне, но я верю, что в этот раз у нас все получится. Есть заинтересованность в Новосибирске, будем общаться с Краснодаром, Екатеринбургом, Красноярском.

Есть ли планы по развитию проекта на международном уровне? Да, мы собираемся чаще приглашать иностранных игроков. В прошлом сезоне у нас были участники из Сербии, Черногории и Армении. В этом сезоне уже в первом туре будут представители Азербайджана, Грузии и Армении. Во втором или третьем туре у нас будет участвовать американский игрок. Снова будут представители Сербии, Черногории. Мы хотим собрать игроков из разных стран и континентов. Есть сильные ребята из Нигерии, Камеруна, Марокко. Также хотим привезти игроков из Бразилии», – сказал Кейру.

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