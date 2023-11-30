Виктор Щетков: «Если ставить рядом Сережу Мезенцева и Никиту Падуна, выбор очевиден»

Известный российский комик и основатель канала Mediumbasket поделился мнением об участии медийных персон в баскетбольных проектах.

«Возвращаясь к звездам, которые сейчас играют (в Лига Ставок Media Basket – прим.) – выбор тех, кто имеет неплохую популярность и хорош в баскетболе невелик. Все-таки ты хочешь видеть красоту баскетбола.

Сергей Мезенцев? Он хорош! Набрал массы, может потолкаться, дать «хасла». Но если ставить рядом Сережу и Никиту Падуна – выбор очевиден» – сказал Щетков в подкасте АСБ «За Площадкой».

Полную версию подкаста можно найти по ссылке.