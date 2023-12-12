ГУТИД обыграл МГАФК на домашнем туре Студлиги – в элитном дивизионе непобедимых не осталось

Главной сенсацией игровой недели в АСБ стало первое поражение Малаховки – действующего и единственного чемпиона Студенческой лиги РЖД среди мужских команд.

ГУТИД одержал победу на домашнем паркете со счётом 83:73. Самым результативным игроком встречи стал Александр Жданов – форвард, имевший в среднем по сезону менее 5 очков до игры с МГАФК, завершил встречу с 21 баллом (4/5 из-за дуги).

Малаховка начала сезон с серии из 17 побед подряд (8 – в СЛ РЖД). Напомним, что рекорд МГАФК – 155 матчей без поражений в чемпионате АСБ.

Верхняя четвёрка дивизиона TOP выглядит следующим образом:

МГАФК – 7:1

УрФУ – 6:2

ГУТИД – 6:2

БК «Минск» – 6:2