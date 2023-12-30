Рэджон Рондо о переходе в «Лейкерс» после 8 сезонов в «Бостоне»: «Не могу сохранять преданность клубу, чтобы оставаться безработным»

Теги Бостон Рэджон Рондо Лейкерс НБА Баскетбол

Рэджон Рондо рассказал о переходе в «Лейкерс» после 8 сезонов в «Селтикс».

«Это было несложно. Совсем не трудно. Помню, я был в Луисвилле, стоял в гостиной перед телевизором, смотрел на игру Леброна и думал: «Если мне выпадет шанс сыграть с ним, я стану чемпионом». Ведь он уже был в финале – восемь или девять раз подряд. Думал: «Если получится попасть в одну команду с ним, я выиграю еще один титул».

Переломным моментом стало то, что лишь две организации были готовы дать мне работу. Что делать? Не могу просто сохранять преданность клубу, чтобы оставаться безработным», – объяснил Рондо в подкасте View From the Rafters.

Первые восемь лет карьеры Рондо провел в составе «Селтикс». В сезоне-2019/20 он стал чемпионом в составе «Лейкерс».

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