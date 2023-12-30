Серб Александар Аранитович может присоединиться к сборной Хорватии

Теги Цибона сборная Сербии сборная Хорватии Адриатическая лига Александар Петрович Александар Аранитович Баскетбол

Серб Александар Аранитович может присоединиться к сборной Хорватии.

Об этом рассказал бывший глава Хорватской федерации баскетбола Александар Петрович.

Аранитович родился в Сербии и играл за молодежные сборные страны, но также имеет хорватский паспорт. Выступающий за «Цибону» атакующий защитник готов присоединиться к команде Хорватии, если получит вызов.

В нынешнем розыгрыше Адриатической лиги 25-летний Аранитович набирает 16,5 очка, 4,4 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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