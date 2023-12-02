Джанмарко Поццекко о 65% из-за дуги у «Барселоны»: «Было такое чувство, что смотрю за игрой Рэя Аллена»

Теги Джанмарко Поццекко Рэй Аллен Turkish Airlines EuroLeague Барселона АСВЕЛ Виллербан Баскетбол

Главный тренер «Виллербана» Джанмарко Поццекко посетовал на высокие проценты реализации у игроков «Барселоны» в матче Евролиги между командами.

Испанцы победили со счетом 101:92, реализовав 17 из 26 из-за дуги (65,4%) и 20 из 29 2-очковых (69%).

«Очень расстроен, ведь мы провели отличный матч, но проиграли. У них все залетало. Было такое чувство, что смотрю за игрой Рэя Аллена. У них 65 процентов попадания из-за дуги.

Николас Лапровиттола был неудержим. В каких-то моментах он просто бросал через руки наших ребят, у меня нет к ним никаких вопросов, не могу на них пожаловаться. Трудно победить, когда у соперника такой процент», – констатировал Поццекко.

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