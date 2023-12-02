Джанмарко Поццекко о 65% из-за дуги у «Барселоны»: «Было такое чувство, что смотрю за игрой Рэя Аллена»

Главный тренер « » посетовал на высокие проценты реализации у игроков «Барселоны» в матче между командами.

Испанцы победили со счетом 101:92, реализовав 17 из 26 из-за дуги (65,4%) и 20 из 29 2-очковых (69%).

«Очень расстроен, ведь мы провели отличный матч, но проиграли. У них все залетало. Было такое чувство, что смотрю за игрой . У них 65 процентов попадания из-за дуги.

Николас Лапровиттола был неудержим. В каких-то моментах он просто бросал через руки наших ребят, у меня нет к ним никаких вопросов, не могу на них пожаловаться. Трудно победить, когда у соперника такой процент», – констатировал Поццекко.