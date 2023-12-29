Кристапс Порзингис о переходе в «Бостон»: «Чувствовал определенную ответственность»

Теги Бостон НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис признался, что чувствует большую ответственность в «Бостоне».

Латвийский форвард рассказал, что он чувствовал, переходя в «Бостон» из «Вашингтона» минувшим летом.

«Ради меня они отдали важную часть команды — Маркуса Смарта.

Я должен был прийти в команду и не заменить его, а прийти таким, какой я есть, и привнести в команду то, что у меня есть. Я чувствовал определенную ответственность», – сказал Порзингис.

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1 комментарий
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Пока что Порзи полностью оправдывает ожидания. Надеюсь продолжит в том же духе и самое главное без травм
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