Кристапс Порзингис о переходе в «Бостон»: «Чувствовал определенную ответственность»

Кристапс Порзингис признался, что чувствует большую ответственность в «Бостоне».

Латвийский форвард рассказал, что он чувствовал, переходя в « » из «Вашингтона» минувшим летом.

«Ради меня они отдали важную часть команды — .

Я должен был прийти в команду и не заменить его, а прийти таким, какой я есть, и привнести в команду то, что у меня есть. Я чувствовал определенную ответственность», – сказал .