Кристапс Порзингис о переходе в «Бостон»: «Чувствовал определенную ответственность»
Кристапс Порзингис признался, что чувствует большую ответственность в «Бостоне».
Латвийский форвард рассказал, что он чувствовал, переходя в «Бостон» из «Вашингтона» минувшим летом.
«Ради меня они отдали важную часть команды — Маркуса Смарта.
Я должен был прийти в команду и не заменить его, а прийти таким, какой я есть, и привнести в команду то, что у меня есть. Я чувствовал определенную ответственность», – сказал Порзингис.