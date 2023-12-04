Кристапс Порзингис может восстановиться к полуфиналу в Вегасе, если «Бостон» сегодня пройдет «Индиану»

Теги Бостон Индиана НБА Кристапс Порзингис Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис пропустит четвертьфинальный матч внутрисезонного турнира НБА против «Индианы» в понедельник из-за травмы.

В конце ноября Порзингис прошел МРТ-обследование левой икроножной мышцы, по итогам которого ему предстояло оставаться вне игры как минимум одну неделю. Спустя семь дней выяснилось, что он пока не готов к возвращению.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «есть надежда», что латыш вернется в состав на этой неделе. Если «Селтикс» пройдут «Индиану» и поедут в Лас-Вегас, Порзингис может успеть восстановиться и выйти на паркет в полуфинальной встрече с победителем пары «Милуоки» – «Нью-Йорк».

Порзингис набирает 19,6 очка и 6,9 подбора в среднем за матч.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порзингису надо было перейти в Финикс на место Нуркича. По очереди поменясиль с местами в больнице с Букер, Бил и Дюрантом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий