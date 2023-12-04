Кристапс Порзингис может восстановиться к полуфиналу в Вегасе, если «Бостон» сегодня пройдет «Индиану»
Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис пропустит четвертьфинальный матч внутрисезонного турнира НБА против «Индианы» в понедельник из-за травмы.
В конце ноября Порзингис прошел МРТ-обследование левой икроножной мышцы, по итогам которого ему предстояло оставаться вне игры как минимум одну неделю. Спустя семь дней выяснилось, что он пока не готов к возвращению.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «есть надежда», что латыш вернется в состав на этой неделе. Если «Селтикс» пройдут «Индиану» и поедут в Лас-Вегас, Порзингис может успеть восстановиться и выйти на паркет в полуфинальной встрече с победителем пары «Милуоки» – «Нью-Йорк».
Порзингис набирает 19,6 очка и 6,9 подбора в среднем за матч.