Кристапс Порзингис об игре за «Даллас»: «Я не доверял цифрам и всей этой статистике. Если бы кто-то преподнес мне правильно и объяснил, это изменило бы ситуацию»

Тяжелый форвард « » в разговоре с бывшим игроком НБА Джей Джей Редиком поделился своим видением, что пошло не так в связке с в « ».

«Множество вещей. Конечно, зрелость, но сейчас говорю о том, что лично я мог бы сделать лучше. Я не доверял цифрам и всей этой статистике. Если бы кто-то преподнес мне правильно и сказал: «Вот что нам нужно сделать, вот что нам нужно от тебя. Ты будешь гораздо эффективнее, если сделаешь это». Объяснил бы мне все получше, думаю, это бы изменило ситуацию.

Мы оба пытались сделать так, чтобы все сработало. Нам не хватило зрелости и открытости в общении», – сказал Порзингис.