ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Обрадойро» встретится с «Мурсией»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут два матча.

«Манреса» примет « », «Обрадойро» встретится с «Мурсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Мурсия Дата проведения 29 декабря, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, – 9-6, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 9-6, Ховентуд – 8-7, Тенерифе – 8-7, – 8-7, Сарагоса – 7-9, Жирона – 6-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-9, Андорра – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.