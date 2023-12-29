ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Обрадойро» встретится с «Мурсией»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут два матча.
«Манреса» примет «Ховентуд», «Обрадойро» встретится с «Мурсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.30
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Мурсия – 9-6, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 9-6, Ховентуд – 8-7, Тенерифе – 8-7, Манреса – 8-7, Сарагоса – 7-9, Жирона – 6-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-9, Андорра – 5-10, Гранада – 5-11, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.