Рэджон Рондо: «Дуэйн Уэйд сломал мне локоть намеренно»

Рэджон Рондо считает, что травма локтя в 2011 году не была несчастным случаем.

Двукратный чемпион на подкасте View From the Rafters заявил, что травма локтя, которую он получил во время финала Востока 2011 года против « » не была случайностью.

«После этого мы с играли в одной команде, так что между нами нет никакой вражды, но я думаю, что он сломал мне локоть намеренно. Или пытался сломать», – сказал Рондо.

Также бывший разыгрывающий « » рассказал, что мотивировало его продолжать играть, несмотря на боль.

«Адреналин. Как и при любой другой травме. Я вернулся в раздевалку, врачи пытались уговорить меня завершить игру. Но я сказал: «Мне пора идти. Вернусь позже, разберемся с этим через пару недель», – рассказал Рондо.

травмировал локоть во время третьей четверти третьего матча финала Восточной конференции после столкновения с Уэйдом.