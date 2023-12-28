Рэджон Рондо: «Дуэйн Уэйд сломал мне локоть намеренно»

Теги Бостон Рэджон Рондо Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Рэджон Рондо считает, что травма локтя в 2011 году не была несчастным случаем.

Двукратный чемпион НБА на подкасте View From the Rafters заявил, что травма локтя, которую он получил во время финала Востока 2011 года против «Майами» не была случайностью.

«После этого мы с Дуэйном Уэйдом играли в одной команде, так что между нами нет никакой вражды, но я думаю, что он сломал мне локоть намеренно. Или пытался сломать», – сказал Рондо.

Также бывший разыгрывающий «Бостона» рассказал, что мотивировало его продолжать играть, несмотря на боль.

«Адреналин. Как и при любой другой травме. Я вернулся в раздевалку, врачи пытались уговорить меня завершить игру. Но я сказал: «Мне пора идти. Вернусь позже, разберемся с этим через пару недель», – рассказал Рондо.

Рондо травмировал локоть во время третьей четверти третьего матча финала Восточной конференции после столкновения с Уэйдом.

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1 комментарий
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бред полный. он сам падал и сам выставлял так руку.то,что вышел после этого - красавчик. но говорить,что тебя намеренно ломали - бред.
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