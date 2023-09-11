Рэджон Рондо: «Отношусь к Крису Полу с большим уважением»

Теги Рэджон Рондо Крис Пол Тревор Ариза Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Рэджон Рондо во время подкаста Джей Джей Редика признался, что уважительно относится к разыгрывающему «Голден Стэйт» Крису Полу, с которым враждовал по ходу игровой карьеры.

В 2018 году Рондо и Пол подрались во время матча.

«У нас с Крисом Полом есть общий друг – Тревор Ариза. Он всегда говорит, что между мной и Полом много общего. Возможно, именно поэтому наше противостояние было таким принципиальным, поэтому было столько злости и раздражения.

Я отношусь к нему и его игре, к его достижениями в баскетболе с большим уважением», – заявил Рондо.

По словам Редика, его отношения с Полом наладились лишь после того, как они стали одноклубниками в «Клипперс».

Рэджон Рондо врезал Крису Полу. Мы ждали этого десять лет

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5 комментариев

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КруглыйКвадрат
драка была эпичная между ними, Крису хорошо прилетело тогда
+6
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Ed Monix
У них ещё общий друг это Леброн. И было бы интересно, если бы Крис Пол сказал, что ценит Рондо и его достижения, ведь у Рондо есть уникальное - чемпионские титулы и в Бостоне, и в Лейкерс.
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Vanila Panda
Сам к себе с уважением получается?
+2
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Mr.BadGuy
Ответ КруглыйКвадрат
драка была эпичная между ними, Крису хорошо прилетело тогда
Обоим прилетело. Самый топчик был Ингрем. Продуманный парниша. Четко позаботился о совей безопасности.
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0
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