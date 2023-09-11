Бывший игрок НБА Рэджон Рондо во время подкаста признался, что уважительно относится к разыгрывающему «Голден Стэйт» Крису Полу, с которым враждовал по ходу игровой карьеры.

В 2018 году Рондо и Пол подрались во время матча.

«У нас с есть общий друг – . Он всегда говорит, что между мной и Полом много общего. Возможно, именно поэтому наше противостояние было таким принципиальным, поэтому было столько злости и раздражения.

Я отношусь к нему и его игре, к его достижениями в баскетболе с большим уважением», – заявил Рондо.

По словам Редика, его отношения с Полом наладились лишь после того, как они стали одноклубниками в «Клипперс».

Рэджон Рондо врезал Крису Полу. Мы ждали этого десять лет