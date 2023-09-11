Рэджон Рондо: «Отношусь к Крису Полу с большим уважением»
Бывший игрок НБА Рэджон Рондо во время подкаста Джей Джей Редика признался, что уважительно относится к разыгрывающему «Голден Стэйт» Крису Полу, с которым враждовал по ходу игровой карьеры.
В 2018 году Рондо и Пол подрались во время матча.
«У нас с Крисом Полом есть общий друг – Тревор Ариза. Он всегда говорит, что между мной и Полом много общего. Возможно, именно поэтому наше противостояние было таким принципиальным, поэтому было столько злости и раздражения.
Я отношусь к нему и его игре, к его достижениями в баскетболе с большим уважением», – заявил Рондо.
По словам Редика, его отношения с Полом наладились лишь после того, как они стали одноклубниками в «Клипперс».
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