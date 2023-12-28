Дарвин Хэм: «Кэм Реддиш должен начать уверенно бросать по кольцу»
Дарвин Хэм раскритиковал Кэма Реддиша и Джарреда Вандербилта.
Главный тренер «Лейкерс» после поражения от «Бостона» в рождественском матче выделил двух игроков, которым необходимо прибавить.
«Если они хотят играть в плей-офф, Кэм должен начать уверенно бросать по кольцу или занимать пространство при проходе. Он должен разрушать оборону, как только вошел в трехсекундную зону, или пытаться найти открытого партнера.
То же самое касается и Вандо», – сказал тренер.
У нас и так полкоманды уверенно бросает по кольцу, может всё-таки в корзину пусть пытаются попасть?