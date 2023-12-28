Дарвин Хэм: «Кэм Реддиш должен начать уверенно бросать по кольцу»

Теги Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Кэм Реддиш Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм раскритиковал Кэма Реддиша и Джарреда Вандербилта.

Главный тренер «Лейкерс» после поражения от «Бостона» в рождественском матче выделил двух игроков, которым необходимо прибавить.

«Если они хотят играть в плей-офф, Кэм должен начать уверенно бросать по кольцу или занимать пространство при проходе. Он должен разрушать оборону, как только вошел в трехсекундную зону, или пытаться найти открытого партнера.

То же самое касается и Вандо», – сказал тренер.

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4 комментария
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"начать уверенно бросать по кольцу"
У нас и так полкоманды уверенно бросает по кольцу, может всё-таки в корзину пусть пытаются попасть?
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Ага, а Дило на первом шаге людей убирать и пик-эн-ролы играть
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Смотри как бы тебя никто не раскритиковал
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Озерный "Горшочек вари!". Взять двух небросающих игроков и пытаться рубанком сделать из них бросающих.))
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