Дарвин Хэм: «Кэм Реддиш должен начать уверенно бросать по кольцу»

Дарвин Хэм раскритиковал Кэма Реддиша и Джарреда Вандербилта.

Главный тренер « » после поражения от «Бостона» в рождественском матче выделил двух игроков, которым необходимо прибавить.

«Если они хотят играть в плей-офф, Кэм должен начать уверенно бросать по кольцу или занимать пространство при проходе. Он должен разрушать оборону, как только вошел в трехсекундную зону, или пытаться найти открытого партнера.

То же самое касается и Вандо», – сказал тренер.