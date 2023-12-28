ACB. «Сарагоса» – «Андорра», «Гранада» сыграет с «Тенерифе»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут два матча.
«Сарагоса» примет «Андорру», «Гранада» сыграет с «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 22.30, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 13-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-6, Мурсия – 9-6, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 9-6, Ховентуд – 8-7, Тенерифе – 7-7, Манреса – 8-7, Жирона – 6-8, Сарагоса – 7-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-9, Гранада – 5-10, Андорра – 4-10, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.