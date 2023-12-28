ACB. «Сарагоса» – «Андорра», «Гранада» сыграет с «Тенерифе»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут два матча.

«Сарагоса» примет «Андорру», «Гранада» сыграет с «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Тенерифе Дата проведения 28 декабря, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 13-3, – 10-5, – 10-6, Мурсия – 9-6, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 9-6, – 8-7, Тенерифе – 7-7, Манреса – 8-7, Жирона – 6-8, Сарагоса – 7-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-9, Гранада – 5-10, Андорра – 4-10, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.