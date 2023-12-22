ACB. «Бильбао» – «Жирона», «Мурсия» встретится с «Уникахой» и другие матчи

Сегодня продолжится сезон испанской АСВ.

В пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Жирону», « » встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Сарагоса Дата проведения 22 декабря, 23.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Мурсия – Уникаха Дата проведения 22 декабря, 23.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 13-1, – 11-3, Валенсия – 10-4, Барселона – 10-5, Мурсия – 9-5, Баскония – 8-7, – 8-6, Ховентуд – 8-6, – 7-6, Манреса – 8-7, Жирона – 6-7, Сарагоса – 6-8, – 5-9, Андорра – 4-9, Обрадойро – 4-9, Бреоган – 4-10, Гранада – 4-10, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.