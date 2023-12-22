ACB. «Бильбао» – «Жирона», «Мурсия» встретится с «Уникахой» и другие матчи

Теги результаты Уникаха Гран-Канария чемпионат Испании Жирона Бильбао Мурсия Сарагоса Тенерифе Андорра Баскетбол

Сегодня продолжится сезон испанской АСВ.

В пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Жирону», «Мурсия» встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бильбао – Жирона
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Андорра – Гран-Канария
Дата проведения
22 декабря, 22.30, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Тенерифе – Сарагоса
Дата проведения
22 декабря, 23.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Мурсия – Уникаха
Дата проведения
22 декабря, 23.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 13-1,  Уникаха – 11-3, Валенсия – 10-4, Барселона – 10-5, Мурсия – 9-5, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 8-6, Ховентуд – 8-6, Тенерифе – 7-6, Манреса – 8-7, Жирона – 6-7, Сарагоса – 6-8, Бильбао – 5-9, Андорра – 4-9, Обрадойро – 4-9, Бреоган – 4-10, Гранада – 4-10, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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