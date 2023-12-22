ACB. «Бильбао» – «Жирона», «Мурсия» встретится с «Уникахой» и другие матчи
Сегодня продолжится сезон испанской АСВ.
В пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Бильбао» примет «Жирону», «Мурсия» встретится с «Уникахой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 21.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.30, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 22 декабря, 23.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 22 декабря, 23.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Реал – 13-1, Уникаха – 11-3, Валенсия – 10-4, Барселона – 10-5, Мурсия – 9-5, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 8-6, Ховентуд – 8-6, Тенерифе – 7-6, Манреса – 8-7, Жирона – 6-7, Сарагоса – 6-8, Бильбао – 5-9, Андорра – 4-9, Обрадойро – 4-9, Бреоган – 4-10, Гранада – 4-10, Паленсия – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.