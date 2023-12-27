ACB. «Уникаха» принимает «Барселону»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходит один матч.

« » принимает на своей площадке «Барселону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 14-1, Уникаха – 12-3, – 10-5, – 10-5, Мурсия – 9-6, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 9-6, – 8-7, Тенерифе – 7-7, Манреса – 8-7, Жирона – 6-8, Сарагоса – 7-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-9, Гранада – 5-10, Андорра – 4-10, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.