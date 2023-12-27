ACB. «Уникаха» принимает «Барселону»

Теги результаты Уникаха Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходит один матч.

«Уникаха» принимает на своей площадке «Барселону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Уникаха – Барселона 45:36 (2 четверть)
Дата проведения
27 декабря, 23.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 14-1,  Уникаха – 12-3, Валенсия – 10-5, Барселона – 10-5, Мурсия – 9-6, Баскония – 8-7, Гран-Канария – 9-6, Ховентуд – 8-7, Тенерифе – 7-7, Манреса – 8-7, Жирона – 6-8, Сарагоса – 7-8, Бильбао – 6-9, Обрадойро – 5-9, Гранада – 5-10, Андорра – 4-10, Бреоган – 4-11, Паленсия – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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