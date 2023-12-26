Журналист Сэм Эмико о словах Керра: «НБА запретила защиту на законодательном уровне. Она считает, что именно этого требует ее юная аудитория»

Журналист Сэм Эмико встал на сторону Стива Керра.

Главный тренер «Голден Стэйт» раскритиковал НБА после 18 штрафных бросков в исполнении Николы Йокича («Денвер»): «На это отвратительно смотреть».

«Я вынужден согласиться с Керром в том, что НБА запретила защиту на законодательном уровне. НБА хочет, чтобы матчи как можно больше напоминали NBA2K, создает правила, которые очень выгодны для нападения. Она хочет, чтобы в играх было невероятно много очков и безумное количество трехочковых попыток.

Она считает, что именно этого требует ее юная аудитория, и это будет окупаться (что самое важное). Вот почему рекорды по количеству набранных очков зашкаливают. Лига будет делать то, что, по ее мнению, принесет больше всего денег, даже если при этом пострадает качество баскетбола. Один генеральный менеджер сказал мне несколько месяцев назад, что, по его мнению, лига «ненавидит идею «сильных персональных защитников»«.

Я, например, считаю, что лига стала менее привлекательной для обычных болельщиков и потеряла свой шарм. Верните, например, «хэнд-чекинг», и статистика изменится. Сегодня в лиге гораздо меньше индивидуальности и уникальности, потому что все играют в одном стиле. Заслон, проход под кольцо, «трешка», данк – повторить. Это лучшая система, основанная на текущих правилах.

Мы смотрим НБА, потому что это продукт, который нам предлагают – не обязательно потому, что он настолько хорош. Или, по крайней мере, не тот продукт, который понравится фанатам больше всего», – считает Эмико.