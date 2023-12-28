Тревор Глисон войдет в штаб Эдриана Гриффина в «Милуоки»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА НБЛ Перт Баскетбол

Тревор Глисон станет помощником главного тренера «Бакс».

После неожиданного ухода ассистента Терри Стоттса в предсезонке Эдриан Гриффин и «Бакс» искали ему замену в лице опытного специалиста и остановились на Глисоне, который провел с Гриффином два года в тренерском штабе «Торонто».

Глисон выиграл пять титулов с «Перт Уайлдкэтс» в австралийской НБЛ, став уважаемым специалистом по игре в нападении.

«Мы были в небольшом дефиците, у нас один из самых малочисленных тренерских штабов, поэтому мы решили, что будет полезно пригласить кого-то. Я работал с Тревором в «Торонто» и очень его уважаю», – сказал Гриффин ESPN

В первом сезоне Гриффина в качестве главного тренера «Бакс» идут с результатом 22-8, занимая второе место в Восточной конференции после «Бостона».

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