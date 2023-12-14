Эдриан Гриффин: «Янниса не остановить. Против него невозможно защищаться один на один»

Главный тренер « » Эдриан Гриффин оценил игру 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо.

Адетокумбо отметился 64 очками, 14 подборами, 4 перехватами, 3 передачами и блок-шотом.

«Его не остановить. Против него невозможно защищаться один на один. Вокруг него хороший состав, но в конце концов это все на его плечах.

Талант. Навыки. Невероятная воля к победе, и он сделает все, что требуется. Один из тренеров сказал мне: «Да, у Янниса 50 очков. Я и не знал». Какое же великолепное выступление», – сказал Гриффин.