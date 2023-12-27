Чендлер Парсонс – Джа Морэнту: «Что еще должно произойти, чтобы ты усвоил урок?»

Чендлер Парсонс раскритиковал Джа Морэнта за жест, имитирующий пистолеты.

Бывший игрок обратился к разыгрывающему « », который во время овертайма в матче против «Нового Орлеана» (116:115 ОТ) показал руками жест, имитирующий стрельбу из пистолетов.

«Что еще должно произойти с тобой, твоей семьей и твоими друзьями, чтобы ты усвоил урок? Начни думать о баскетболе, начни думать о своей жизни, начни думать о средствах к существованию и прекратите делать подобные вещи», – сказал .

Для Морэнта встреча с «Пеликанс» стала четвертой после 25-матчевой дисквалификации за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.