Чендлер Парсонс – Джа Морэнту: «Что еще должно произойти, чтобы ты усвоил урок?»

Теги Мемфис НБА Чендлер Парсонс Джа Морэнт Баскетбол

Чендлер Парсонс раскритиковал Джа Морэнта за жест, имитирующий пистолеты.

Бывший игрок НБА обратился к разыгрывающему «Мемфиса», который во время овертайма в матче против «Нового Орлеана» (116:115 ОТ) показал руками жест, имитирующий стрельбу из пистолетов.

«Что еще должно произойти с тобой, твоей семьей и твоими друзьями, чтобы ты усвоил урок? Начни думать о баскетболе, начни думать о своей жизни, начни думать о средствах к существованию и прекратите делать подобные вещи», – сказал Парсонс.

Для Морэнта встреча с «Пеликанс» стала четвертой после 25-матчевой дисквалификации за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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4 комментария
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Можно вытащить негра из гетто.
Но нельзя вытащить гетто из негра.
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Он ещё и базуку в конце данного видео изобразил.
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Заколебали. Кино и компьютерные игры забаньте еще. И гангста репчину туда же
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Что это за алкаш пришёл на баскетбольную площадку и просит побросать мяч?!
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