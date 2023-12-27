Джа Морэнт после победы над «Пеликанс»: «Они думали, что это больше не повторится!»
Джа Морэнт посмеялся над «Пеликанс», возвращаясь в раздевалку.
«Гризлис» во вторник одержали четвертую победу подряд, обыграв «Пеликанс» в овертайме со счетом 116:115.
Команда Джа Морэнта во второй раз за восемь дней победила «Новый Орлеан» на выезде.
Возвращаясь в раздевалку по окончании встречи, Морэнт прокричал на камеру: «Они думали, что это больше не повторится!»
Морэнт завершил матч с 31 очком, 7 передачами и 5 подборами.