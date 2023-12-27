Джа Морэнт после победы над «Пеликанс»: «Они думали, что это больше не повторится!»

Джа Морэнт посмеялся над «Пеликанс», возвращаясь в раздевалку.

«Гризлис» во вторник одержали четвертую победу подряд, обыграв «Пеликанс» в овертайме со счетом 116:115.

Команда Джа Морэнта во второй раз за восемь дней победила « » на выезде.

Возвращаясь в раздевалку по окончании встречи, Морэнт прокричал на камеру: «Они думали, что это больше не повторится!»

Морэнт завершил матч с 31 очком, 7 передачами и 5 подборами.