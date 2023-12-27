Джа Морэнт после победы над «Пеликанс»: «Они думали, что это больше не повторится!»

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Джа Морэнт Баскетбол

Джа Морэнт посмеялся над «Пеликанс», возвращаясь в раздевалку.

«Гризлис» во вторник одержали четвертую победу подряд, обыграв «Пеликанс» в овертайме со счетом 116:115.

Команда Джа Морэнта во второй раз за восемь дней победила «Новый Орлеан» на выезде.

Возвращаясь в раздевалку по окончании встречи, Морэнт прокричал на камеру: «Они думали, что это больше не повторится!»

Морэнт завершил матч с 31 очком, 7 передачами и 5 подборами.

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4 комментария
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Он о пистолетах? )
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