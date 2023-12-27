Пи Джей Дозьер: «Никола Йокич смотрит матчи «Партизана»

Пи Джей Дозьер рассказал, что Никола Йокич смотрит матчи «Партизана».

Бывший защитник «Денвера» Пи Джей Дозьер, перешедший минувшим летом в « », рассказал, что поддерживает отношения с бывшим одноклубником.

«Мои ожидания оправдались, и все, что я слышал о баскетбольной атмосфере в Сербии, оказалось правдой. Это очень захватывающе. Пока все очень хорошо, меня здесь встретили с распростертыми объятиями.

Здесь определенно царит семейная атмосфера, поэтому быть вдали от семьи и дома не так уж сложно. Могу легко сказать, что у меня здесь есть семья – игроки, члены тренерского штаба, болельщики и все вокруг. Я счастлив.

Да, с мы часто общаемся. Он смотрит наши матчи, я тоже смотрю матчи « », когда позволяет время. Он регулярно меня поддерживает и рассказывает о том, что там происходит. Я пишу ему, что хочу быть в курсе всего, что происходит. Иногда я его немного поддразниваю, но у нас такие отношения», – рассказал американец.