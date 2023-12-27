Пи Джей Дозьер: «Никола Йокич смотрит матчи «Партизана»

Теги Денвер Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Никола Йокич Пи Джей Дозьер Баскетбол

Пи Джей Дозьер рассказал, что Никола Йокич смотрит матчи «Партизана».

Бывший защитник «Денвера» Пи Джей Дозьер, перешедший минувшим летом в «Партизан», рассказал, что поддерживает отношения с бывшим одноклубником.

«Мои ожидания оправдались, и все, что я слышал о баскетбольной атмосфере в Сербии, оказалось правдой. Это очень захватывающе. Пока все очень хорошо, меня здесь встретили с распростертыми объятиями.

Здесь определенно царит семейная атмосфера, поэтому быть вдали от семьи и дома не так уж сложно. Могу легко сказать, что у меня здесь есть семья – игроки, члены тренерского штаба, болельщики и все вокруг. Я счастлив.

Да, с Йокичем мы часто общаемся. Он смотрит наши матчи, я тоже смотрю матчи «Денвера», когда позволяет время. Он регулярно меня поддерживает и рассказывает о том, что там происходит. Я пишу ему, что хочу быть в курсе всего, что происходит. Иногда я его немного поддразниваю, но у нас такие отношения», – рассказал американец.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Брешет 100%, пару обзоров наверное глянул от силы. Это же не лошадки и не Мега как ее там.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий