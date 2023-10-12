Пи Джей Дозьер о разборе поражения от «Маккаби»: «Это хорошо – и для команды, и для меня самого. Видео не врет»

Атакующий защитник « » Пи Джей Дозьер рассказал, как команда справилась с поражением от « » из Тель-Авива (81:96) в первом туре .

«Мы взяли последнюю игру, просмотрели запись и очень подробно разобрали ее, чтобы понять, где были наши слабые стороны, и попытаться их исправить.

За свою карьеру я не раз принимал участие в таких длительных видеразборах. В конце концов, это хорошо – хорошо для команды, хорошо для меня самого. Видео не врет. Нас «поймали с поличным в хорошем качестве», как любят говорить. Мы приняли это, и определенно извлекли из этого пользу и многому научились», – рассказал Дозьер.

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