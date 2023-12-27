Владимир Гомельский о неудачном выступлении МБА: «Легионеров нет, а ответственности за командный результат у игроков тоже нет»

Владимир Гомельский прокомментировал неудачное выступление МБА.

Известный комментатор и эксперт назвал причины ухудшившихся по сравнению с прошлым сезоном результатов команды.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ столичный клуб имеет результат 5-14 и идет на предпоследнем месте.

«Вы хотите, чтобы я порассуждал на тему «Выигрывает команда, а проигрывает тренер»? Я не хочу этим заниматься. Карасев – хороший тренер. Добросовестный, методически подготовленный, со своими идеями и концепцией. Я ему сочувствую. В прошлом сезоне никто всерьез МБА не принимал, за счет горячего желания показать себя и не очень серьезного отношения соперников команда добилась попадания в плей-офф. В этом году никто против МБА спустя рукава не играет. Особенно в защите. Сама по себе идея или, если хотите, концепция «У нас не будет легионеров, только российские баскетболисты» заслуживает уважения. Но легионеров нет, а ответственности за командный результат у игроков тоже нет.

Хоменко и Коновалов, и Якушин выходят на площадку и по-прежнему хотят доказать, что они лучше... У меня встречный вопрос: лучше, чем кто? Баскетбол – командный вид спорта, играют 5х5. Для побед нужны совместные усилия. Баскетбол – это не про индивидуальную статистику. А примером для игроков задней линии мог послужить их тренер, который был одним из лучших разыгрывающих отечественного баскетбола. Увы, не служит. И это не его вина, а его тренерская беда», – написал в своей конференции.